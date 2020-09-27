Вратарь Миная: «С Динамо и в равных составах тяжело играть»

Голкипер « Миная» Андрей Попович прокомментировал поражение закарпатцев в матче против «Динамо» (0:4).

«С «Динамо» и 11 на 11 тяжело играть, а тут еще быстрое удаление получили. Что можно сказать... Терпи не терпи — не вытерпишь. От обороны, в меньшинстве… Они еще сейчас на таком подъеме — как выдержать? Так случилось, теперь уже ничего не поделаешь».

Напомним, что с 15-й минуты встречи «Минай» играл в меньшинстве.