Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Хочется, чтобы все решалось в честной борьбе»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился своими впечатлениями о матче четвертого тура чемпионата УПЛ против «Динамо», в котором закарпатцы проиграли со счетом 0:4.

«Я не собираюсь утверждать, что если бы мы с киевлянами играли в равных составах, то не проиграли бы. Все же, «Динамо» - гранд украинского футбола, а «Минай» - дебютант УПЛ, поэтому киевляне, думаю, и без симпатий судейского корпуса довели бы свое превосходство в классе. Поэтому зачем эта страховка? У «Миная» есть претензии не только по назначенному пенальти и удалению, но и по второму взятию ворот, где не обошлось без нарушения против нашего защитника Мислава Матича. А как объяснить, что судейская бригада часто закрывала глаза на шалости динамовцев в борьбе с форвардом «Миная» Антоном Шиндером? В нашей команде много молодых футболистов, которые с нетерпением ждали противостояния с именитыми динамовцами, чтобы убедиться чего они стоят на их фоне. Но оставшись в меньшинстве уже в дебюте игры по милости арбитра, сложно было надеяться, что смотрины пройдут удачно. Уже малейшая симпатия в противостоянии гранда и дебютанта со стороны судейской бригады, равносильна поражению новичка.

Конечно, этот матч показал и наши уязвимые места, их предостаточно. Поначалу нам сложно будет играть на чужом поле. Нашей молодежи нужно пройти проверку боем, да и разница по уровню мастерства между элитным дивизионом и первой лигой очень большая. Важно побыстрее адаптироваться психологически. Верю, что «Минай» выдержит удар, не будет сломлен. Только хочется, чтобы все решалось в честной борьбе».