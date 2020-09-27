Ворскла просматривает легионера из английского клуба

Как сообщил телеграмм канал «Бей-беги», на просмотре в полтавской «Ворскле» находится полузащитник Амилькар Коджови, который в субботу присутствовал на трибунах во время встречи полтавчан с «Мариуполем».
Коджови является игроком английского «Моркема» U18, который выступает в четвертом по силе дивизионе Англии.
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Источник — Telegram
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