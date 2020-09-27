Андрей ЦУРИКОВ: «Надеемся, что полоса невезения закончится»

Полузащитник СК «Днепр-1» Андрей Цуриков прокомментировал поражение днепрян в матче против «Александрии» (1:4).

- Наверное, слишком большая роскошь отдавать преимущество сопернику в один гол уже в самом дебюте игры, при этом команде, которая любит и умеет играть на контратаках?

- Конечно, сложно пропускать на первых минутах. Особенно это бьет в первую очередь, психологически. Хотя мы на это старались не обращать внимания и исправить ситуацию, но где-то с этим так и не справились.

- Сегодня был первый матч под руководством нового главного тренера. Было видно, что команда действует по новым схемам, меняет их во время игры. Какие были задумки и что не получилось?

- Думаю, только в последние 20 минут игры нам удался тот футбол, который от нас требует новый главный тренер. За эти дни было очень мало времени, чтобы что-то изменить, поэтому будет верным делать уже какую-то оценку после паузы в чемпионате, когда будет играть сборная. Тогда у наставника будет больше времени, чтобы дать нам понять, как он хочет, чтобы мы играли.

- На следующей неделе плотный игровой цикл. За счет чего можно будет добиться результата?

- За счет самоотдачи, за счет качественных футболистов, которые у нас есть. Сейчас у нас есть полоса невезения, но мы все надеемся, что она рано или поздно закончится. Конечно, мы очень хотим победить уже в ближайших матчах - и в кубковой дуэли, и в чемпионате. Нам очень важно побеждать в каждом матче.

- Сейчас будет распределения между турнирами в плане приоритета?

- Нет, нам важно выиграть каждый матч.