В воскресенье, 27-го сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» будет принимать «Вулверхэмптон».
Поединок пройдет на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
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В прямом эфире поединок «Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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