Владимир ШАРАН: «Знаем, сколько денег вложили в Днепр-1»

Наставник «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал победу со счетом 4:1 в матчу УПЛ против «Днепра-1».

«Хотел поздравить болельщиков, которые заждались побед. После игры в раздевалке было хорошее настроение. Ситуация была сложная, и после двух поражений очень хотелось победить серьезного соперника. Знаем, сколько денег вложили в «Днепр-1» в межсезонье. И пришел сейчас новый тренер».

«Хотели навязать свою игру, которая, возможно, кому-то не нравится, но главное, что достигли победы».

«Играли с двумя форвардами, поменяли схему и играли вперед, действовали агрессивно после тех матчей, где забить не удавалось», - сказал Шаран.