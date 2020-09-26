Владимир ШАРАН: «Знаем, сколько денег вложили в Днепр-1»

Наставник прокомментировал матчу в матче УПЛ

  • 26.09.2020 23:25
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Владимир ШАРАН: «Знаем, сколько денег вложили в Днепр-1»
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Наставник «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал победу со счетом 4:1 в матчу УПЛ против «Днепра-1».

«Хотел поздравить болельщиков, которые заждались побед. После игры в раздевалке было хорошее настроение. Ситуация была сложная, и после двух поражений очень хотелось победить серьезного соперника. Знаем, сколько денег вложили в «Днепр-1» в межсезонье. И пришел сейчас новый тренер».

«Хотели навязать свою игру, которая, возможно, кому-то не нравится, но главное, что достигли победы».

«Играли с двумя форвардами, поменяли схему и играли вперед, действовали агрессивно после тех матчей, где забить не удавалось», - сказал Шаран.

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Источник — ФК Александрия

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