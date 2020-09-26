Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Еще покажем настоящий Днепр. Но нужно усиление»

Тренер рассчитывает на усиление состава

  • 26.09.2020 23:05
  • 703 просмотра
  • 5 комментариев
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Еще покажем настоящий Днепр. Но нужно усиление»
© scdnipro1.com.ua

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал поражение в матче УПЛ против «Александрии» со счетом 1:4 Это дебютная игра тренера в новой команде.

«Неудачно начали первый тайм, «Александрия» быстро забила и после этого закрылась, искала контратаки. А второй мяч, наверное, уже все закрыл. Сейчас такое психологическое состояние, что каждый пропущенный мяч влияет. Нужно улучшать этот аспект, потому что в футбол не только ногами, но и головой играют».

«Надеюсь, с руководством договориться и приобрести несколько игроков, чтобы была конкуренция. Сделаем выводы после этого сложного матча. С «Александрией» тяжело, они длинные передачи используют».

«Я только знакомлюсь с командой, много работы. Еще покажем настоящий «Днепр», но мало времени было. Однако нужно некоторые позиции усилить и укрепить. И тогда можем рассчитывать на те позиции, на которые целит руководство».

«Всего 3-4 дня полноценно работаем. Надеюсь, все будет нормально», - сказал Йовичевич.

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Источник — ФК Александрия

(6 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 23:34
    -1
    Клоун.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 26.09.2020 23:31
    -1
    Ну да, якби посилення, то й ФК "Камінь-Каширський" себе ще показав би...
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    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 26.09.2020 23:27
    -1
    На выход
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.09.2020 23:24
    -1
    Макс Про, 26.09.2020 23:19
    Нужно усиление на тренерском мостике) лучше сразу уходи) не позорься
    Ссылка
    Макс Про
      Макс Про, 26.09.2020 23:19
    -2
    Нужно усиление на тренерском мостике) лучше сразу уходи) не позорься
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