Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Еще покажем настоящий Днепр. Но нужно усиление»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал поражение в матче УПЛ против «Александрии» со счетом 1:4 Это дебютная игра тренера в новой команде.

«Неудачно начали первый тайм, «Александрия» быстро забила и после этого закрылась, искала контратаки. А второй мяч, наверное, уже все закрыл. Сейчас такое психологическое состояние, что каждый пропущенный мяч влияет. Нужно улучшать этот аспект, потому что в футбол не только ногами, но и головой играют».

«Надеюсь, с руководством договориться и приобрести несколько игроков, чтобы была конкуренция. Сделаем выводы после этого сложного матча. С «Александрией» тяжело, они длинные передачи используют».

«Я только знакомлюсь с командой, много работы. Еще покажем настоящий «Днепр», но мало времени было. Однако нужно некоторые позиции усилить и укрепить. И тогда можем рассчитывать на те позиции, на которые целит руководство».

«Всего 3-4 дня полноценно работаем. Надеюсь, все будет нормально», - сказал Йовичевич.