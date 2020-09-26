В воскресенье, 27-го сентября, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» будет принимать львовский «Рух».

Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30.

«Десна» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Прямую трансляцию поединка «Десна» – «Рух» покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Рух», за которой можно следить здесь.