Остап МАРКЕВИЧ: «Такой футбол нравится болельщикам»

В субботу, 26 сентября, в 4-м туре «Мариуполь» сыграл вничью с «Ворсклой» - 0:0.

Вашему вниманию пресс-конференцию главного тренера азовцев Остапа Маркевича:

— В первую очередь я очень рад, что болельщики пришли на стадион. Это совсем другая атмосфера и совсем другая игра! Также хочу поздравить мариупольцев с Днем города. Сегодня мы играли для них и продемонстрировали хорошую игру. Мои искренние поздравления.

Что касается игры, то сегодняшний матч мне понравился. По накалу, по атакующим действиям, по игре в обороне, считаю, это наша лучшая игра! Было видно, что ребята прибавляют, что они настроены и понимают, что надо делать на футбольном поле, несмотря на свой молодой возраст. «Ворскла» — это очень атакующая команда. По стилю игры она напоминает «Днепр-1», поэтому нам было где-то легче отладить те моменты в игре, которые помогли нам успешно отзащищаться против схемы «3-4-3». Мы довольны и игрой, и результатом.

— Довольны ли Вы набранным очком? И кто, на Ваш взгляд, заслуживал сегодня на победу?

— Повторюсь, мы довольны результатом. Всегда есть, так скажем, возможности для улучшения. Я не могу говорить, кто больше заслуживал на победу. Пусть об этом рассуждают болельщики. Мы в первую очередь довольны самоотдачей футболистов. Это сейчас главное.

— За счет чего «Мариуполь» так сильно провел начало игры?

— В первых играх мы чувствовали, что команда находится не на том уровне физической подготовке, который мы бы хотели. Сейчас мы уже видим, что ребята выходят на хороший уровень в плане «физики». Это дает возможность нам играть и накрывать соперника высоким прессингом. Когда команда играет с такой интенсивностью на чужой половине поля, то такая игра очень хорошо смотрится. Такой футбол нравится болельщикам, и мы будем стараться и дальше так играть.