Мирча ЛУЧЕСКУ: «Игроки Динамо думали о матче с Гентом»

После победы над «Минаем» со счетом 4:0 наставник «Динамо» Мирча Луческу дал понять, что игроки думали прежде всего о следующем поединке Лиги чемпионов против «Гента».

- Мистер, сложилось впечатление, что сегодня удалось и легко выиграть, и сэкономить силы на “Гент”?

- Конечно, чувствовалось, что ребята думают об игре во вторник, очень важной для всех - и для клуба, и для игроков, и для болельщиков.

- Вы снова провели массовые замены в перерыве, довольны ли всеми своими игроками сегодня?

- Я делаю замены, чтобы держать всех игроков в тонусе и давать всем игровое время. Чтобы все были готовы к игре во вторник.

- Сейчас в “Динамо” много травмированных основных защитников. Насколько сегодня вам понравилась линия обороны команды?

- Я очень доволен нашей обороной. В любом сочетании, в котором мы играем, я им доверяю. Защитники сохранили сегодня все механизмы и принципы игры в обороне, о которых я их просил, сыграли строго и дисциплинированно. Не нужно забывать, что это очень молодые ребята. Они растут от игры к игре, причем без больших ошибок, и набираются опыта.

- Что скажете о Василии Кобине, вашем бывшем подопечном, в качестве тренера?

- Перед игрой я поздравил Василия с выходом в высшую лигу. Желаю только наилучшего всем своим бывшим игрокам, которые стали тренерами. Кобин - молодой наставник, ему еще нужно учиться. Думаю, сегодняшняя игра была важна для его опыта.

- Сегодня вы использовали широкую ротацию, тренерскому штабу “Гента” будет тяжело угадать состав, который вы выставите во вторник?

- У каждой игры своя история. Во вторник будет совсем другая игра. Наверное, и соперник внесет какие-то коррективы.