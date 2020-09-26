Мирча ЛУЧЕСКУ: «Игроки Динамо думали о матче с Гентом»

Наставник дал понять, что команда готовится к матчу Лиги чемпионов

  • 26.09.2020 22:12
  • 2803 просмотра
  • 3 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Игроки Динамо думали о матче с Гентом»
© fcdynamo.kiev.ua

После победы над «Минаем» со счетом 4:0 наставник «Динамо» Мирча Луческу дал понять, что игроки думали прежде всего о следующем поединке Лиги чемпионов против «Гента».

- Мистер, сложилось впечатление, что сегодня удалось и легко выиграть, и сэкономить силы на “Гент”?

- Конечно, чувствовалось, что ребята думают об игре во вторник, очень важной для всех - и для клуба, и для игроков, и для болельщиков.

- Вы снова провели массовые замены в перерыве, довольны ли всеми своими игроками сегодня?

- Я делаю замены, чтобы держать всех игроков в тонусе и давать всем игровое время. Чтобы все были готовы к игре во вторник.

- Сейчас в “Динамо” много травмированных основных защитников. Насколько сегодня вам понравилась линия обороны команды?

- Я очень доволен нашей обороной. В любом сочетании, в котором мы играем, я им доверяю. Защитники сохранили сегодня все механизмы и принципы игры в обороне, о которых я их просил, сыграли строго и дисциплинированно. Не нужно забывать, что это очень молодые ребята. Они растут от игры к игре, причем без больших ошибок, и набираются опыта.

- Что скажете о Василии Кобине, вашем бывшем подопечном, в качестве тренера?

- Перед игрой я поздравил Василия с выходом в высшую лигу. Желаю только наилучшего всем своим бывшим игрокам, которые стали тренерами. Кобин - молодой наставник, ему еще нужно учиться. Думаю, сегодняшняя игра была важна для его опыта.

- Сегодня вы использовали широкую ротацию, тренерскому штабу “Гента” будет тяжело угадать состав, который вы выставите во вторник?

- У каждой игры своя история. Во вторник будет совсем другая игра. Наверное, и соперник внесет какие-то коррективы.

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Источник — ФК Динамо Киев

(19 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 26.09.2020 23:22
    -4
    Дивлюся на небо та й думку гадаю:
    Чому не в Реалi, чому не літаю,
    Чому мені, Боже, динамо ти дав?
    Я Шахту покинув в гiвно зблукав.
    *
    Кохаюся з лихом, привіту не знаю
    І гірко і марно свій вік коротаю,
    І в горі спізнав я, що тільки одна —
    Динамо убоге — моя сторона.
    Михайло Петренко
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    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 23:11
    0
    Игроки Гента и забыли уже про Динамо.)
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    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 26.09.2020 23:06
    +2
    Может не в тему, но просмотрев оф сайты главных на мой взгляд команд страны, на одном, якобы патриотичной команды, не нашел ни слова соболезнования родным и близким погибших в страшной авиакатастрофе под Харьковом. Видимо романовская победа над элитой первой лиги важнее. 🤷🏻‍♂️
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 26.09.2020 23:06
    +2
    Может не в тему, но просмотрев оф сайты главных на мой взгляд команд страны, на одном, якобы патриотичной команды, не нашел ни слова соболезнования родным и близким погибших в страшной авиакатастрофе под Харьковом. Видимо романовская победа над элитой первой лиги важнее. 🤷🏻‍♂️
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 23:11
    0
    Игроки Гента и забыли уже про Динамо.)
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