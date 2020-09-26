В воскресенье 27 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Колос» и «Ингулец».

Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», а ее арбитром будет Александр Дердо из Черноморска. Начало поединка в 19:30.

«Колос» - «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Ингулец», за которой можно следить здесь.