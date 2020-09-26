Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла на победу не наиграла, результатом недоволен»

Команда впервые в сезоне потеряла очки

  • 26.09.2020 20:38
  • 1669 просмотров
  • 3 комментария
Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла на победу не наиграла, результатом недоволен»
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В матче 4-го тура УПЛ Ворскла сыграла 0:0 с Мариуполем и впервые в текущем сезоне потеряла очки. Игру прокомментировал наставник Юрий Максимов.

«Играли с хорошей и перспективной командой. Борьбу не проиграли. Результатом недоволен, но старанием доволен. Быстрые замены? Даем отдохнуть, нельзя одним и тем же играть».

«Команда строится, здесь же не 11 игроков. На победу не наиграли. Могло повезти, но не вышло», - сказал Максимов.

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Источник — ФК Ворскла

(19 голосов)

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Комментарии
    Maks23
      Maks23, 26.09.2020 20:54
    +3
    Максимов красавчик..говорит как есть..
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    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.09.2020 20:50
    -1
    " Ворскла на перемогу не награв " - как ПТУ-шник попал на sport. ua?
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.09.2020 20:50
    +1
    Адекватный комментарий. Молодежь развивайте + техническое мастерство игроков поднимайте.
    На песке нужно не только бегать, но и работать с мячем.
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    Maks23
      Maks23, 26.09.2020 20:54
    +3
    Максимов красавчик..говорит как есть..
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.09.2020 20:50
    +1
    Адекватный комментарий. Молодежь развивайте + техническое мастерство игроков поднимайте.
    На песке нужно не только бегать, но и работать с мячем.
    Ссылка
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