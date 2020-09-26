Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла на победу не наиграла, результатом недоволен»

В матче 4-го тура УПЛ Ворскла сыграла 0:0 с Мариуполем и впервые в текущем сезоне потеряла очки. Игру прокомментировал наставник Юрий Максимов.
«Играли с хорошей и перспективной командой. Борьбу не проиграли. Результатом недоволен, но старанием доволен. Быстрые замены? Даем отдохнуть, нельзя одним и тем же играть».
«Команда строится, здесь же не 11 игроков. На победу не наиграли. Могло повезти, но не вышло», - сказал Максимов.
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Источник — ФК Ворскла
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На песке нужно не только бегать, но и работать с мячем.
На песке нужно не только бегать, но и работать с мячем.
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