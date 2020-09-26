В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 3-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» примет «Лестер».
Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Манчестер Сити – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» – «Лестер» покажет видеосервис «Setanta».
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Источник — Sport.ua
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