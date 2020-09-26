ГАСПЕРИНИ: «Аталанта стала сильнее, но Скудетто - не наша цель»

Наставник считает, что команда стала сильнее

  • 26.09.2020 19:45
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ГАСПЕРИНИ: «Аталанта стала сильнее, но Скудетто - не наша цель»
© twitter.com/atalanta_bc

В 1-м туре чемпионата Италии «Аталанта» разобралась с «Торино» 4:2, а наставника Джан Пьеро Гасперини считает, что команда стала сильнее в сравнении с прошлым чемпионатом.

«Сейчас «Аталанта» сильнее, чем была в прошлом сезоне, но Скудетто - это не наша цель. Нельзя начинать чемпионат с целью взять титул. Считаю, в этом сезоне чемпионат будет более равным».

«Посмотрим на форму других команд, однако о Скудетто пока разговора нет. Еще оценим, как мы будем выглядеть, когда еще добавятся матчи Лиги чемпионов», - сказал Гасперини.

Руслан Малиновский в первом туре вышел на замену на 68-й минуте.

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Источник — Football-Italia

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