Элина СВИТОЛИНА: «Счастливы, что смогли доиграть турнир сегодня»

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мыслями после победы на турнире в Страсбурге, где в решающем матче обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.



«То, что мне удалось взять стартовый гейм в решающей партии (у соперницы было 4 брейкпоинта), придало мне уверенности вновь вернуться в игру. Во втором сете все сложилось практически однозначно, а выигранный гейм в третьей партии дал мне надежду и более хорошие ощущения. Для меня было важно заново собраться и вернуться в игру. Это был положительный момент для меня.



Было нелегко начинать матч на два часа позже из-за дождя, но условия одинаковы для всех, нужно было быстро адаптироваться. Было важно выйти и показать свою игру, не сильно задумываясь по поводу задержки. Обычно турниры проводятся при жаркой погоде, мы были просто счастливы, что смогли доиграть турнир сегодня. Нам повезло, что мы смогли сыграть. Здесь были совершенно не те условия, которые мы ожидали, но я сумела с ними справиться», – сказала Свитолина.

Напомним, старт финального матча задержали на два часа из-за дождя.