Мирча ЛУЧЕСКУ: «Кобин - молодой наставник, ему еще нужно учиться»

Главный тренер «Динамо» Мирчи Луческу поделился впечателениями после победы над «Минаем» (4:0) в рамках четвертого тура чемпионата Украины.

Румынский наставник рассказал о встрече с Кобиным перед игрой.

- Что скажете о Василии Кобине, вашем бывшем подопечном, в качестве тренера?

- Перед игрой я поздравил Василия с выходом в высшую лигу. Желаю только наилучшего всем своим бывшим игрокам, которые стали тренерами. Кобин - молодой наставник, ему еще нужно учиться. Думаю, сегодняшняя игра была важна для его опыта.