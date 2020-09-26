Мирча ЛУЧЕСКУ: «Кобин - молодой наставник, ему еще нужно учиться»

Румынский тренер о своем бывшем подопечном

  • 26.09.2020 17:37
  • 2359 просмотров
  • 4 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Кобин - молодой наставник, ему еще нужно учиться»
© ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирчи Луческу поделился впечателениями после победы над «Минаем» (4:0) в рамках четвертого тура чемпионата Украины. 

Румынский наставник рассказал о встрече с Кобиным перед игрой.

- Что скажете о Василии Кобине, вашем бывшем подопечном, в качестве тренера?

- Перед игрой я поздравил Василия с выходом в высшую лигу. Желаю только наилучшего всем своим бывшим игрокам, которые стали тренерами. Кобин - молодой наставник, ему еще нужно учиться. Думаю, сегодняшняя игра была важна для его опыта.

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Источник — ФК Динамо Киев

(17 голосов)

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Комментарии
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 26.09.2020 18:15
    +3
    Погоджусь...
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 26.09.2020 18:14
    +3
    Погодусь з Мірчою! Перш за все треба Васі вчитись щоби бути людиною а не мурлом!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 18:07
    -2
    А тебе нужно дальше автобус везде ставить позорный.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 26.09.2020 18:01
    0
    Мирча нашел свою команду, с которой ещё пошумит в Европе. Днонецк он уже забыл как страшный сон.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 26.09.2020 18:15
    +3
    Погоджусь...
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 26.09.2020 18:14
    +3
    Погодусь з Мірчою! Перш за все треба Васі вчитись щоби бути людиною а не мурлом!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 26.09.2020 18:01
    0
    Мирча нашел свою команду, с которой ещё пошумит в Европе. Днонецк он уже забыл как страшный сон.
    Ссылка
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