КОБИН: «Согласились на перенос игры в Киев, чтобы у нас было 2 клуба в ЛЧ»

Главный тренер «Миная» – о матче с «Динамо»

  • 26.09.2020 17:40
  • 2855 просмотров
  • 5 комментариев
КОБИН: «Согласились на перенос игры в Киев, чтобы у нас было 2 клуба в ЛЧ»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился мыслями после матча с «Динамо» (0:4) в рамках четвертого тура чемпионата Украины.
 
- Прежде всего, я недоволен результатом, поражением с таким счетом. Но доволен тем, как играли ребята, отдавались на поле, терпели и старались выполнять то, что я просил от них. Удаление на 15-й минуте сломало весь наш план на игру. Нам было трудно, но мы терпели, ничего не могли сделать и принимаем этот результат, как он есть.
 
- Не жалеете ли вы, что согласились на перенос этого матча в Киев? 
- Ни в коем случае, потому что, принимая это решение, я руководствовался теми мыслями, что для имиджа Украины нашу страну должны представлять два клуба в групповом турнире Лиги чемпионов. Это для меня главное. Действительно, мы могли гонять динамовцев по стране, тем более они уставшие после игры с «Гентом», но я пошел на такой шаг не потому, что кто-то позвонил мне, а из-за чисто человеческого желания помочь команде лучше подготовиться к важной игре в Лиге чемпионов.
 
Для нашей команды, наоборот, это даже лучше, поскольку у нас много молодых игроков, которые не выступали на уровне Премьер-лиги. И для них приезд в Киев и матч на легендарном стадионе, где играли легендарные футболисты, пойдет только на пользу.
 
- В чем главная причина поражения, на ваш взгляд? Что из вашей предматчевой установки не удалось воплотить на поле?
- Игрой своей команды я доволен, результатом - нет. Оставшись в меньшинстве на 15-й минуте, шансов практически не было. Если бы мы играли в равных составах, то можно было бы на что-то рассчитывать. А так удаление полностью сломало игру. Наши футболисты уставали, «Динамо» - нагнетало, но действиями своих подопечных в целом я доволен.

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Источник — ФК Динамо Киев

(22 голоса)

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Комментарии
    Zport.
      Zport., 26.09.2020 18:08
    +1
    Тут Respect. Теперь, главное, честно играйте с шахтером.
    Ссылка
    Phoenyx86
      Phoenyx86, 26.09.2020 17:46
    +1
    Если и в правду сказал это от чистого сердца, то это для меня первый нормальный крот, в хорошем смысле этого слова! Респект.
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    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 26.09.2020 17:45
    +1
    Красава Вася!
    Ссылка
    yaroslavos
    online
      yaroslavos, 26.09.2020 17:43
    +1
    Достойное интервью! Удачи Минаю в последующих играх
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.09.2020 17:42
    +2
    Респект Кобину
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.09.2020 17:42
    +2
    Респект Кобину
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 26.09.2020 18:08
    +1
    Тут Respect. Теперь, главное, честно играйте с шахтером.
    Ссылка
    Phoenyx86
      Phoenyx86, 26.09.2020 17:46
    +1
    Если и в правду сказал это от чистого сердца, то это для меня первый нормальный крот, в хорошем смысле этого слова! Респект.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 26.09.2020 17:45
    +1
    Красава Вася!
    Ссылка
    yaroslavos
    online
      yaroslavos, 26.09.2020 17:43
    +1
    Достойное интервью! Удачи Минаю в последующих играх
    Ссылка
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