КОБИН: «Согласились на перенос игры в Киев, чтобы у нас было 2 клуба в ЛЧ»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился мыслями после матча с «Динамо» (0:4) в рамках четвертого тура чемпионата Украины.



- Прежде всего, я недоволен результатом, поражением с таким счетом. Но доволен тем, как играли ребята, отдавались на поле, терпели и старались выполнять то, что я просил от них. Удаление на 15-й минуте сломало весь наш план на игру. Нам было трудно, но мы терпели, ничего не могли сделать и принимаем этот результат, как он есть.



- Не жалеете ли вы, что согласились на перенос этого матча в Киев?

- Ни в коем случае, потому что, принимая это решение, я руководствовался теми мыслями, что для имиджа Украины нашу страну должны представлять два клуба в групповом турнире Лиги чемпионов. Это для меня главное. Действительно, мы могли гонять динамовцев по стране, тем более они уставшие после игры с «Гентом», но я пошел на такой шаг не потому, что кто-то позвонил мне, а из-за чисто человеческого желания помочь команде лучше подготовиться к важной игре в Лиге чемпионов.



Для нашей команды, наоборот, это даже лучше, поскольку у нас много молодых игроков, которые не выступали на уровне Премьер-лиги. И для них приезд в Киев и матч на легендарном стадионе, где играли легендарные футболисты, пойдет только на пользу.



- В чем главная причина поражения, на ваш взгляд? Что из вашей предматчевой установки не удалось воплотить на поле?

- Игрой своей команды я доволен, результатом - нет. Оставшись в меньшинстве на 15-й минуте, шансов практически не было. Если бы мы играли в равных составах, то можно было бы на что-то рассчитывать. А так удаление полностью сломало игру. Наши футболисты уставали, «Динамо» - нагнетало, но действиями своих подопечных в целом я доволен.