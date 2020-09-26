ФОТО. Как Динамо Луческу разгромило Минай

В субботу, 26-го сентября, состоялся поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встречались «Минай» и киевское «Динамо». Матч прошел в Киеве на НСК «Олимпийский». Динамо разгромило соперника со счетом 4:0.
Sport.ua вел текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо».
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Источник — ФК Динамо Киев
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