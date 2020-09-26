Оценки матча Минай – Динамо. Лучшим игроком стал Вербич

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за встречу четвертого тура УПЛ «Минай» – «Динамо» (0:4).

Лучшими игроками матча стали Беньямин Вербич (оценка 7.5) и Владислав Супряга (7.0). У закарпатцев наивысший бал у Антона Шиндера (6.0).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Минай» – «Динамо» – 0:4:

Замены «Миная»: Александр Маткобожик - 5,0; Алексей Шпак - 5,0; Даниил Кныш - 5,0; Шемми Маембе - 5,5; Рустам Ахиедзаде - 4,5.

Замены «Динамо»: Сергей Сидорчук - 6,0; Николай Шапаренко - 6,5; Фран Соль - 5,0; Георгий Цитаишвили - 5,5; Александр Караваев - 5,5.