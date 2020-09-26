ВИДЕО. Как Свитолина выиграла свой 15-й титул

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла 15-й титул WTA, став победительницей на соревнованиях в Страсбурге.
В финальном матче украинка в трех сетах одолела Елену Рыбакину из Казахстана.
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Источник — Sport.ua
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