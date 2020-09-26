ВИДЕО. Игрок Миная срезал мяч в ворота после прострела Миколенко

Киевское «Динамо» отличилось четвертым забитым голом в матче четвертого тура УПЛ против «Миная».
Виталий Миколенко принял мяч без сопротивления защитников в левом углу штрафной закарпатцев и сделал прострел на дальнюю штангу, а Мислав Матич срезал его в собственные ворота.
С 14-й минуты киевляне играли в большинстве.
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Источник — Футбол 1/2/3
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