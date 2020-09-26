ВИДЕО. Цыганков забил гол после сольного прохода Вербича

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков удвоил преимущество столичного клуба в матче четвертого тура УПЛ против «Миная».
Цыганков добил мяч в пустые ворота после сольного прохода Вербича с последующим ударом в штангу.
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Источник — Футбол 1/2/3
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