ФОТО. Зинченко вернулся в общую группу Манчестер Сити

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся в общую группу английского клуба.
Напомним, 23-летний украинец пропустил несколько матчей команды Пепа Гвардиолы из-за мышечной травмы, полученной на тренировке.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет взять Зинченко в аренду.
Foxes focus... 💪— Manchester City (@ManCity) September 25, 2020
⚽️ @marathonbet
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/pRiWajwPxC
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Манчестер Сити
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.