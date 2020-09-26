ФОТО. Зинченко вернулся в общую группу Манчестер Сити

Украинец восстановился от травмы

  • 26.09.2020 15:34
  • 467 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Зинченко вернулся в общую группу Манчестер Сити
© ФК Манчестер Сити

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся в общую группу английского клуба.
 
Напомним,  23-летний украинец пропустил несколько матчей команды Пепа Гвардиолы из-за мышечной травмы, полученной на тренировке.
 
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет взять Зинченко в аренду.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(1 голос)

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Комментарии
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 26.09.2020 15:53
    0
    Ураа,на тренировку позвали!!! Только что то Седан не вижу! Может фотошоп?
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 26.09.2020 15:53
    0
    Ураа,на тренировку позвали!!! Только что то Седан не вижу! Может фотошоп?
    Ссылка
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