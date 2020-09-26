ВИДЕО. Потрачено. Как Вербич не забил пенальти Минаю

Голкипер «Миная» Андрей Попович стал героем эпизода с удалением Дмитрия Павлиша, после которого «Динамо» получило право на пробитие пенальти.
К счастью для закарпатцев, Беньямин Вербич не сумел переиграть Поповича.
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Источник — Футбол 1/2/3
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