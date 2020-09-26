Дуэлунд и Цыганков выйдут в старте Динамо на матч с Минаем

В субботу, 26-го сентября, состоится матч четвертого тура УПЛ, в котором сыграют «Минай» и «Динамо». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 14:00 по киевскому времени.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами:
«Минай»: Попович - 99. Меличенко, 44. Матич, 71. Лопыренок, 77. Павлиш - 23. Ткачук, 4. Сакив, 29. Кожанов, 20. Пиняшко, 7. Нуриев - 19. Шиндер
«Динамо»: Бущан - 94. Кендзера, 34. Сирота, 25. Забарный, 16. Миколенко - 18. Андриевский, 8. Шепелев, 99. Дуэлунд, 15. Цыганков, 7. Вербич - 89. Супряга.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
Источник — Sport.ua
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