Дуэлунд и Цыганков выйдут в старте Динамо на матч с Минаем

Мирча Луческу назвал стартовый состав

  • 26.09.2020 13:13
  • 2983 просмотра
  • 7 комментариев
Дуэлунд и Цыганков выйдут в старте Динамо на матч с Минаем
© ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд

В субботу, 26-го сентября, состоится матч четвертого тура УПЛ, в котором сыграют «Минай» и «Динамо». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами:

«Минай»: Попович - 99. Меличенко, 44. Матич, 71. Лопыренок, 77. Павлиш - 23. Ткачук, 4. Сакив, 29. Кожанов, 20. Пиняшко, 7. Нуриев - 19. Шиндер

«Динамо»: Бущан - 94. Кендзера, 34. Сирота, 25. Забарный, 16. Миколенко - 18. Андриевский, 8. Шепелев, 99. Дуэлунд, 15. Цыганков, 7. Вербич - 89. Супряга.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 26.09.2020 13:59
    +2
    janu0320, 26.09.2020 13:51
    с такой ротацией у динамки даже теоретических шансов нет в чемпионате
    Тимофеюк, успокойся и радуйся шестому месту твоих кодорадов. И не позор флаг США
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 26.09.2020 13:51
    -6
    с такой ротацией у динамки даже теоретических шансов нет в чемпионате
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.09.2020 13:41
    0
    Александр Федько, 26.09.2020 13:38
    я так понимаю Дуэлунд только с Минаем играет?
    А фарт в футболе немаловажен
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 26.09.2020 13:38
    +1
    я так понимаю Дуэлунд только с Минаем играет?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.09.2020 13:31
    +4
    ihor7003, 26.09.2020 13:19
    Интересный состав у Динамо! Очень хочется чтоб Мирча поставил Сироту слева в защите! Просто для меня Миколенко лучше как центральный защитник, а не фланговый!
    Как раз как левый бек он хорошие ассисты выдает и кроет таких как роналду. В центре просто меньше функций вот и кажется хорош. На бровке мотает от а до работу под вингером на 5+
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.09.2020 13:31
    +1
    А Мирча знает , что для Вас лучше Миколенко в центре ?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.09.2020 13:19
    +2
    Интересный состав у Динамо! Очень хочется чтоб Мирча поставил Сироту слева в защите! Просто для меня Миколенко лучше как центральный защитник, а не фланговый!
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.09.2020 13:31
    +4
    ihor7003, 26.09.2020 13:19
    Интересный состав у Динамо! Очень хочется чтоб Мирча поставил Сироту слева в защите! Просто для меня Миколенко лучше как центральный защитник, а не фланговый!
    Как раз как левый бек он хорошие ассисты выдает и кроет таких как роналду. В центре просто меньше функций вот и кажется хорош. На бровке мотает от а до работу под вингером на 5+
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 26.09.2020 13:59
    +2
    janu0320, 26.09.2020 13:51
    с такой ротацией у динамки даже теоретических шансов нет в чемпионате
    Тимофеюк, успокойся и радуйся шестому месту твоих кодорадов. И не позор флаг США
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.09.2020 13:19
    +2
    Интересный состав у Динамо! Очень хочется чтоб Мирча поставил Сироту слева в защите! Просто для меня Миколенко лучше как центральный защитник, а не фланговый!
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 26.09.2020 13:38
    +1
    я так понимаю Дуэлунд только с Минаем играет?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.09.2020 13:31
    +1
    А Мирча знает , что для Вас лучше Миколенко в центре ?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.09.2020 13:41
    0
    Александр Федько, 26.09.2020 13:38
    я так понимаю Дуэлунд только с Минаем играет?
    А фарт в футболе немаловажен
    Ссылка
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