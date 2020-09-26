Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «В Генке Шведа подняли бы на другой уровень»

Агент поделился мнением об украинском футболисте

  • 26.09.2020 12:39
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Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «В Генке Шведа подняли бы на другой уровень»
© dynamo.kiev.ua. Сергей Серебренников

Футбольный агент Сергей Серебренников высказался об украинском футболисте Марьяне Шведе.

«Швед – талантливый парень. С ним была история, когда из «Карпат» он ушел в «Селтик». Я непосредственно принимал участие. Я принес предложение, которое было выше тех денег, что заплатил «Карпатам» «Селтик». Для клуба было выгоднее даже.

Там какие-то мутные темы, сам Швед себя повел как-то... Он просто стал жертвой обстоятельств, когда людям было более интересно привезти его в «Селтик», нежели в «Генк». Я уверен, что в «Генке» его бы подняли на другой уровень.

Если этот год у него получится, то это будет, может, не серьезный крест, но линия будет проведена. Он прыгает из команды в команду. Нет ни одной команды, где он чувствовал бы себя частью клуба, за который он хотел бы биться, бороться. Он все время прыгает, пытаясь себя проявить», - сказал Серебренников.

Отметим, что в прошлом сезоне Швед сыграл всего три матча за «Селтик». Этим летом он перебрался в бельгийский «Мехелен».

Ранее Серебренников заявил, что «Аталанта» не продаст Руслана Малиновского.

 

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Источник — Вацко Live

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