Василий КОБИН: «Хочется по максимуму взять очки с Динамо»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился ожиданиями от поединка с «Динамо» в рамках четвертого тура УПЛ.
«Не могу сказать, что эта игра будет особая для меня. Она будет более приятной, потому что я встречусь с бывшим главным тренером, с которым мы прожили очень много времени, тренировался под его руководством. Для меня приятная встреча.
Конечно, хочется отобрать очки, взять по максимуму. Но мы понимаем силу «Динамо» и свою силу. Только футбольное поле покажет, кто и как готов к поединку», - сказал Кобин.
Матч «Минай» - «Динамо» состоится 26 сентября в Киеве. Начало матча в 14:00.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
кАзлітонАгАвАрящій пітекантроп, ти так надриваєш пуповину на хейтерстві по відношенню до Динамо, що можна сміло робити висновок, - тобі колись кияни або йо#альник круто начистили, або ж звичайна киянка опустила тебе-чухана за нижче потрібного.
кАзлітонАгАвАрящій пітекантроп, ти так надриваєш пуповину на хейтерстві по відношенню до Динамо, що можна сміло робити висновок, - тобі колись кияни або йо#альник круто начистили, або ж звичайна киянка опустила тебе-чухана за нижче потрібного.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.