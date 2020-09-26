Василий КОБИН: «Хочется по максимуму взять очки с Динамо»

Наставник «Миная» настроен навязать борьбу

  • 26.09.2020 11:24
  • 693 просмотра
  • 5 комментариев
Василий КОБИН: «Хочется по максимуму взять очки с Динамо»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился ожиданиями от поединка с «Динамо» в рамках четвертого тура УПЛ.

«Не могу сказать, что эта игра будет особая для меня. Она будет более приятной, потому что я встречусь с бывшим главным тренером, с которым мы прожили очень много времени, тренировался под его руководством. Для меня приятная встреча.

Конечно, хочется отобрать очки, взять по максимуму. Но мы понимаем силу «Динамо» и свою силу. Только футбольное поле покажет, кто и как готов к поединку», - сказал Кобин.

Матч «Минай» - «Динамо» состоится 26 сентября в Киеве. Начало матча в 14:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 26.09.2020 12:48
    0
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 12:39
    Васёк, рви позорное и никому не нужное дно.

    кАзлітонАгАвАрящій пітекантроп, ти так надриваєш пуповину на хейтерстві по відношенню до Динамо, що можна сміло робити висновок, - тобі колись кияни або йо#альник круто начистили, або ж звичайна киянка опустила тебе-чухана за нижче потрібного.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 12:39
    -1
    Васёк, рви позорное и никому не нужное дно.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.09.2020 12:19
    -1
    ZAKARPATFAN, 26.09.2020 11:46
    Вернут Пиварича, Самбрано и Кадара
    Вы лучше ищите кем красную карточку заменить деятели,у динамо база молодежи в защите круче! Куда нам такое количество пропускать с августа 12 голов
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.09.2020 11:46
    -4
    Maslyaspor, 26.09.2020 11:41
    Ну... Чим в гірше Руха. Та й Динамо зараз більше буде сконцентровано на матч відповідь з Гентом. А в основі сьогодні навіть не уявляю хто вийде особливо в захисті , Микола та Кінджора не семижильні Сирота з Забарним хіба в центр. Чую що вийде ю-21на матч.
    Вернут Пиварича, Самбрано и Кадара
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 26.09.2020 11:41
    +2
    Ну... Чим в гірше Руха. Та й Динамо зараз більше буде сконцентровано на матч відповідь з Гентом. А в основі сьогодні навіть не уявляю хто вийде особливо в захисті , Микола та Кінджора не семижильні Сирота з Забарним хіба в центр. Чую що вийде ю-21на матч.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 26.09.2020 11:41
    +2
    Ну... Чим в гірше Руха. Та й Динамо зараз більше буде сконцентровано на матч відповідь з Гентом. А в основі сьогодні навіть не уявляю хто вийде особливо в захисті , Микола та Кінджора не семижильні Сирота з Забарним хіба в центр. Чую що вийде ю-21на матч.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 26.09.2020 12:48
    0
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 12:39
    Васёк, рви позорное и никому не нужное дно.

    кАзлітонАгАвАрящій пітекантроп, ти так надриваєш пуповину на хейтерстві по відношенню до Динамо, що можна сміло робити висновок, - тобі колись кияни або йо#альник круто начистили, або ж звичайна киянка опустила тебе-чухана за нижче потрібного.
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