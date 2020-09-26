Василий КОБИН: «Хочется по максимуму взять очки с Динамо»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился ожиданиями от поединка с «Динамо» в рамках четвертого тура УПЛ.

«Не могу сказать, что эта игра будет особая для меня. Она будет более приятной, потому что я встречусь с бывшим главным тренером, с которым мы прожили очень много времени, тренировался под его руководством. Для меня приятная встреча.

Конечно, хочется отобрать очки, взять по максимуму. Но мы понимаем силу «Динамо» и свою силу. Только футбольное поле покажет, кто и как готов к поединку», - сказал Кобин.

Матч «Минай» - «Динамо» состоится 26 сентября в Киеве. Начало матча в 14:00.