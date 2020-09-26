В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 2-го тура чемпионата Италии, в котором «Рома» будет принимать «Ювентус».
Матч пройдет в Риме на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
«Рома» – «Ювентус». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире поединок «Рома» – «Ювентус» покажет телеканал «Футбол 2».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.