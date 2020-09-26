Минай – Динамо: прогноз Игоря Цыганыка

Известный журналист Игорь Цыганик сделал прогноз на матч четвертого тура УПЛ между «Минаем» и «Динамо».

«Думаю, что в «Динамо» будет сильная ротация, потому что первая встреча с «Гентом» была очень тяжелой - играли в дождь, было эмоционально сложно. Уверен, что Луческу заменит по крайней мере пять футболистов основного состава и даст шанс проявить себя тем, кто не играл с первых минут в Бельгии.

Уважаю «Минай», потому что он может драться, бороться и создавать моменты. Однако коллектив только приобретает опыт в элитном дивизионе. Предполагаю, что закарпатцы будут играть против «Динамо», как «Львов» неделю назад, закрываясь в защите.

«Динамо» сейчас выглядит достаточно солидно, поэтому не должно возникнуть проблем. Прогнозирую, что киевляне выиграют с разницей в два мяча, а отметится, как ни странно, Леднев», - сказал Цыганик.

Матч «Минай» - «Динамо» состоится 26 сентября в Киеве. Начало матча в 14:00.