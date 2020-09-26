ШИНДЕР: «С Динамо важными будут организация игры, дисциплина и самоотдача»

Форвард «Миная» Антон Шиндер высказался о грядущем матче 4-го тура УПЛ против «Динамо».

«Против «Динамо» главными будут три вещи: организация игры, дисциплина и самоотдача. Эти три фактора могут помочь взять очки.

Перед такими матчами, как против «Динамо» или «Шахтера» много говорить не нужно. Каждый настраивается по-своему. Все-таки не каждый день играем против таких клубов, потому каждый должен себя подготовить индивидуально, выйти с мотивацией и готовностью отдать все силы на поле», - сказал Шиндер.

Матч «Минай» - «Динамо» состоится 26 сентября в Киеве. Начало матча в 14:00.