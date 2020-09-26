Жена бывшего игрока сборной Турции наняла киллера, заказав убийство мужа

Дичайшая история произошла в Турции и стала достоянием прессы. Ягмур Ашик замышляла убийство своего мужа, Эмре Ашика, известного бывшего футболиста, предложив киллеру 10 миллионов турецких лир (1,3 миллиона долларов). Также она попросила киллера найти безопасное место, чтобы похоронить ее мужа после его смерти.

План убийства провалился, так как киллер рассказал всю историю Эмре Ашику, одному из немногих турецких футболистов, игравших за трех стамбульских клубов-гигантов – «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ».

В результате Ягмур Ашик и ее партнер Эрди Сунгур будут обвинены в «покушении на убийство». Согласно обвинительному заключению, предъявленному прокуратурой, Ягмур Ашик попросила Сунгур убить ее мужа.

Сунгур дал показания: «У меня был роман с Ягмур. Она думала о том, чтобы унаследовать состояние после смерти Эмре Ашика. Она просила меня убить его, но я отказался. Однажды она принесла мне кусок мяса. Она хотела, чтобы я застрелил мясо. Я попытался выстрелить, но прищурился. «Ты не сможешь этого сделать», – сердито закричала она».

Затем Сунгур представил Ягмур Ашик киллера, который отсидел в тюрьме за убийство трех человек. Согласно обвинительному заключению, Ягмур предоставила киллеру пистолет, и они обыскали сельские районы и возвышенности в Дюздже, в поисках «безопасного места», чтобы похоронить бывшего футболиста после того, как киллер убьет его.

В последний момент киллер отказался от плана убийства экс-футболиста. Дата первого слушания уголовного дела в Высшем уголовном суде Дюздже будет объявлена ​​в ближайшее время. Эмре и Ягмур Ашик связали себя узами брака во Франции в 2012 году. Пара еще не развелась, у них трое детей. Эмре Ашик – бывший защитник, провел за сборную Турции 34 матча.