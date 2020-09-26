Почему Динамо и Шахтер играют в одно время?

Обозреватель Sport.ua недоумевает от решения клубов и УПЛ

  • 26.09.2020 09:20
  • 1564 просмотра
  • 6 комментариев
Почему Динамо и Шахтер играют в одно время?
© ТК Футбол

Наверное, это «совпадение» заметили многие: матчи «Динамо» и «Шахтера» в пятом туре УПЛ состоятся в один день и одно время. Поединок «Десна» - «Шахтер», как и встреча «Динамо» - «Заря», состоятся четвертого октября в 17.00. Матч с участием чемпиона Украины покажут на телеканале «Футбол», встречу с участием вице-чемпиона – на «2+2». Итого, два центральных матча в туре пройдут в одно время.

Возникает вполне логичный вопрос, граничащий с возмущением: почему так? Почему две наши наиболее рейтинговые команды играют в одно и то же время, почему не учтены интересы телезрителей?

В этой связи в защиту отнюдь не самых слабых можно было бы заикнуться о том, что, мол, таким вот образом клубы и УПЛ борются за болельщиков на стадионах. Но в том-то и дело, что, понимая наши нынешние реалии, таковых практически не будет. Как мы знаем, в Киеве футбол проходит при пустых трибунах, а если в Чернигове и пустят зрителей на арену имени Гагарина, то их по понятным причинам окажется слишком мало.

Поэтому вопрос отнюдь не в болельщиках на стадионе и их численности, а в тех, которые по «ту сторону экрана». Почему им, то бишь нам, не дают возможность нормально увидеть оба матча, а таким вот образом заставляют «клацать» телевизионным пультом? Ведь такая ситуация – нонсенс! Честно говоря, даже в бредовом сне сложно представить, что в Ла Лиге «Реал» и «Барселона» могут играть в один день и в одно и то же время. Там ведь понимают, что интересы болельщиков – как на аренах, так и телевизионных, превыше всего. Увы, в этой связи у нас иные приоритеты.

Чтобы понять, почему произошло именно так, давайте сначала вкратце поговорим о матчасти. Итак, как правило, базовыми днями для поединков тура являются суббота и воскресенье. Базовым временем (так называемыми слотами) для проведения матчей является, как правило, следующее: 14.00, 17.00 и 19.30. Наименее престижное (назовем его так) время начала поединков тура – 14.00 (во всяком случае, до начала зимнего периода футбольного календаря). Это время не для наших грандов. Они, как правило, играют либо в 17.00, либо в 19.30. Причем, что показательно, в последнее время и «Динамо», и «Шахтер» практически всегда (за редкими исключениями) самостоятельно определяют и день, и время начала своих домашних поединков.

А дальше – что удалось узнать по этому поводу от «хорошо информированных источников». В данном случае так вот получилось, что оба «заклятых друга» захотели сыграть в воскресенье, четвертого октября, и именно в 17.00. По уверениям наших собеседников, им неоднократно пытались намекнуть, что желательно два этих матча развести по времени, дать возможность увидеть поединки всем желающим. И, что интересно, такая возможность действительно была. Особенно у «Шахтера», матч которого покажут на телеканале «Футбол».


ФК Десна

Дело в том, что четвертого октября на «2+2» будет только одна футбольная телетрансляция – как раз матча «Динамо» и «Зари». Время начала игры было афишировано заблаговременно, поэтому сдвинуть его ниже по сетке программ уже не получится: там все занято нефутбольной тематикой. А вот на телеканале «Футбол» у «Шахтера» была возможность перенести игру с «Десной» на 19.30. И, насколько известно, черниговский клуб был не против такой инициативы. Не были против такого ни в УПЛ, ни на самом канале. Да и «Колос» с «Мариуполем», которые сыграют как раз в 19.30, тоже могли пойти навстречу в этом вопросе (то есть, поменяться началом времени телевещания). Но «Шахтер» по каким-то своим причинам смещать время игры не захотел.

Поэтому два главных поединка пятого тура, а может и всего первого круга, состоятся в один день и в одно и то же время. И как их смотреть телезрителям – вопрос пятидесятый.

Да, возмущаться можно долго и нудно, но лишь себе во вред. К сожалению, здесь ничего нового. Как в анекдоте: покупатель, конечно, всегда прав, но этих прав, как раз, больше именно у продавца.

Так что «клацайте», господа, «клацайте»…

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Валерий Василенко, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.09.2020 09:47
    +2
    Валерий так вы аналитику делаете на Футболах, так спросите прямо у Денисова))))?
    В моем понимании дела не очень хорошие у наших украинских каналов в связи с пандемией.
    И пошла жёсткая конкуренция по просмотрам.
    Допустим я буду смотреть Динамо потому что я болею за Динамо.
    Мне не интересен Шахтер в качестве прямой трансляции, можно открыть текстовую и глянуть.
    Но факт что в нашем футболе бардак это давно всем известно.
    Ссылка
    easterly
      easterly, 26.09.2020 09:47
    +2
    А что тут думать что смотреть - ДК, конечно. Нах нужен бамбасяцкий зоопарк плеозавров из фавел))).
    Нормальные люди будут смотреть матч народной команды Динамо из города Киев
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 26.09.2020 09:44
    +1
    Що за постановка питання взагалі! Чому Динамо і Шахтар ??? Тут 4 клуби! Які зайняли чотири перші місця минулого чемпіонату! Моя особиста точка зору така що Футболи маючи 3 канала змогли б вирішити це питання дуже просто , з транслятором 2+2 складніше , в них сітка мовлення формується складніше.Були би Футболи на такими заангажованими то я впевнений єдиний пул давно б вже існував.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 26.09.2020 09:42
    -1
    "Почему им, то бишь нам, не дают возможность нормально увидеть оба матча, а таким вот образом заставляют «клацать» телевизионным пультом?"
    А кто мешает автору посмотреть нормально один матч (который ему БОЛЕЕ интересен), а после него - в записи - второй? Делает проблему из ничего.
    П.С. И автор просто лукавит, что делает вид, будто не понимает, что ОДНОВРЕМЕННОЕ проведение двух РЕЙТИНГОВЫХ матчей только добавит им зрелищности, ибо не будет один лидер - Шахтер, например, играть вполсилы, т.к. Динамо уже потеряло свои очки в игре, или, что тоже возможно, не будет долго "возить" мяч Динамо, зная, что Шахтер отстает и уже смог еще потерять очки. ОБА лидера наших будут стараться сыграть на максимум и взять в матчах своих тоже МАКСИМУМ (чего могло и не быть в случае проведения матчей этих в разное время, или, тем более - в разные дни).
    Ссылка
    Анатолий Маковський
    online
      Анатолий Маковський, 26.09.2020 09:37
    0
    Вроди як господар і телевидиня вибирають время матчу
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.09.2020 09:24
    +7
    Когда футбольные функционеры имбицилы,то и не такого можно ожидать
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.09.2020 09:24
    +7
    Когда футбольные функционеры имбицилы,то и не такого можно ожидать
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.09.2020 09:47
    +2
    Валерий так вы аналитику делаете на Футболах, так спросите прямо у Денисова))))?
    В моем понимании дела не очень хорошие у наших украинских каналов в связи с пандемией.
    И пошла жёсткая конкуренция по просмотрам.
    Допустим я буду смотреть Динамо потому что я болею за Динамо.
    Мне не интересен Шахтер в качестве прямой трансляции, можно открыть текстовую и глянуть.
    Но факт что в нашем футболе бардак это давно всем известно.
    Ссылка
    easterly
      easterly, 26.09.2020 09:47
    +2
    А что тут думать что смотреть - ДК, конечно. Нах нужен бамбасяцкий зоопарк плеозавров из фавел))).
    Нормальные люди будут смотреть матч народной команды Динамо из города Киев
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 26.09.2020 09:44
    +1
    Що за постановка питання взагалі! Чому Динамо і Шахтар ??? Тут 4 клуби! Які зайняли чотири перші місця минулого чемпіонату! Моя особиста точка зору така що Футболи маючи 3 канала змогли б вирішити це питання дуже просто , з транслятором 2+2 складніше , в них сітка мовлення формується складніше.Були би Футболи на такими заангажованими то я впевнений єдиний пул давно б вже існував.
    Ссылка
    Анатолий Маковський
    online
      Анатолий Маковський, 26.09.2020 09:37
    0
    Вроди як господар і телевидиня вибирають время матчу
    Ссылка
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