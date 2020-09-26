Почему Динамо и Шахтер играют в одно время?

Наверное, это «совпадение» заметили многие: матчи «Динамо» и «Шахтера» в пятом туре УПЛ состоятся в один день и одно время. Поединок «Десна» - «Шахтер», как и встреча «Динамо» - «Заря», состоятся четвертого октября в 17.00. Матч с участием чемпиона Украины покажут на телеканале «Футбол», встречу с участием вице-чемпиона – на «2+2». Итого, два центральных матча в туре пройдут в одно время.

Возникает вполне логичный вопрос, граничащий с возмущением: почему так? Почему две наши наиболее рейтинговые команды играют в одно и то же время, почему не учтены интересы телезрителей?

В этой связи в защиту отнюдь не самых слабых можно было бы заикнуться о том, что, мол, таким вот образом клубы и УПЛ борются за болельщиков на стадионах. Но в том-то и дело, что, понимая наши нынешние реалии, таковых практически не будет. Как мы знаем, в Киеве футбол проходит при пустых трибунах, а если в Чернигове и пустят зрителей на арену имени Гагарина, то их по понятным причинам окажется слишком мало.

Поэтому вопрос отнюдь не в болельщиках на стадионе и их численности, а в тех, которые по «ту сторону экрана». Почему им, то бишь нам, не дают возможность нормально увидеть оба матча, а таким вот образом заставляют «клацать» телевизионным пультом? Ведь такая ситуация – нонсенс! Честно говоря, даже в бредовом сне сложно представить, что в Ла Лиге «Реал» и «Барселона» могут играть в один день и в одно и то же время. Там ведь понимают, что интересы болельщиков – как на аренах, так и телевизионных, превыше всего. Увы, в этой связи у нас иные приоритеты.

Чтобы понять, почему произошло именно так, давайте сначала вкратце поговорим о матчасти. Итак, как правило, базовыми днями для поединков тура являются суббота и воскресенье. Базовым временем (так называемыми слотами) для проведения матчей является, как правило, следующее: 14.00, 17.00 и 19.30. Наименее престижное (назовем его так) время начала поединков тура – 14.00 (во всяком случае, до начала зимнего периода футбольного календаря). Это время не для наших грандов. Они, как правило, играют либо в 17.00, либо в 19.30. Причем, что показательно, в последнее время и «Динамо», и «Шахтер» практически всегда (за редкими исключениями) самостоятельно определяют и день, и время начала своих домашних поединков.

А дальше – что удалось узнать по этому поводу от «хорошо информированных источников». В данном случае так вот получилось, что оба «заклятых друга» захотели сыграть в воскресенье, четвертого октября, и именно в 17.00. По уверениям наших собеседников, им неоднократно пытались намекнуть, что желательно два этих матча развести по времени, дать возможность увидеть поединки всем желающим. И, что интересно, такая возможность действительно была. Особенно у «Шахтера», матч которого покажут на телеканале «Футбол».



ФК Десна

Дело в том, что четвертого октября на «2+2» будет только одна футбольная телетрансляция – как раз матча «Динамо» и «Зари». Время начала игры было афишировано заблаговременно, поэтому сдвинуть его ниже по сетке программ уже не получится: там все занято нефутбольной тематикой. А вот на телеканале «Футбол» у «Шахтера» была возможность перенести игру с «Десной» на 19.30. И, насколько известно, черниговский клуб был не против такой инициативы. Не были против такого ни в УПЛ, ни на самом канале. Да и «Колос» с «Мариуполем», которые сыграют как раз в 19.30, тоже могли пойти навстречу в этом вопросе (то есть, поменяться началом времени телевещания). Но «Шахтер» по каким-то своим причинам смещать время игры не захотел.

Поэтому два главных поединка пятого тура, а может и всего первого круга, состоятся в один день и в одно и то же время. И как их смотреть телезрителям – вопрос пятидесятый.

Да, возмущаться можно долго и нудно, но лишь себе во вред. К сожалению, здесь ничего нового. Как в анекдоте: покупатель, конечно, всегда прав, но этих прав, как раз, больше именно у продавца.

Так что «клацайте», господа, «клацайте»…