2-й тур
Герта
1:3
Айнтрахт Ф
25.09.2020, FT

Герта потерпела поражение от Айнтрахта во втором туре Бундеслиги

Набирает обороты элитный дивизион чемпионат Германии

  • 25.09.2020 23:35
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Герта потерпела поражение от Айнтрахта во втором туре Бундеслиги
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25 сентября в чемпионате Германии стартовал 2-й тур Бундеслиги

«Герта» потерпела поражение от «Айнтрахта» с счетом 1:3, причем гол престижа для хозяев поля оказался забит соперником в свои ворота.

Бундеслига. 2-й тур

«Герта» – «Айнтрахт» – 1:3

Голы: Хинтереггер, 77 (автогол) – Андре Силва, 30 (пен), Дост, 36, Роде, 71.

«Герта»: Шволов, Пекарик (Зефейк, 46), Боята, Штарк, Миттельштедт, Торунарига, Дарида (Майер, 46. Платтенхардт, 66), Тузар, Лукебакио (Редан, 83), Пентек (Кордоба, 46), Кунья.

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Туре (Ахе, 66), Ильзанкер, Роде (Соу, 85), Костич (Цубер, 15), Камада, Дост (Да Коста, 68), Андре Силва (Баркок, 85).

Предупреждения: Тузар, 35. Роде, 47. Туре, 56. Кунья, 72. Боята, 78. Камада, 84. Ильзанкер, 90. Судья: Данкерт.

Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

Турнирная таблица Бундеслиги

 
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Источник — Sport.ua

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