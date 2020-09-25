Герта потерпела поражение от Айнтрахта во втором туре Бундеслиги

25 сентября в чемпионате Германии стартовал 2-й тур Бундеслиги.
«Герта» потерпела поражение от «Айнтрахта» с счетом 1:3, причем гол престижа для хозяев поля оказался забит соперником в свои ворота.
Бундеслига. 2-й тур
«Герта» – «Айнтрахт» – 1:3
Голы: Хинтереггер, 77 (автогол) – Андре Силва, 30 (пен), Дост, 36, Роде, 71.
«Герта»: Шволов, Пекарик (Зефейк, 46), Боята, Штарк, Миттельштедт, Торунарига, Дарида (Майер, 46. Платтенхардт, 66), Тузар, Лукебакио (Редан, 83), Пентек (Кордоба, 46), Кунья.
«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Туре (Ахе, 66), Ильзанкер, Роде (Соу, 85), Костич (Цубер, 15), Камада, Дост (Да Коста, 68), Андре Силва (Баркок, 85).
Предупреждения: Тузар, 35. Роде, 47. Туре, 56. Кунья, 72. Боята, 78. Камада, 84. Ильзанкер, 90. Судья: Данкерт.
Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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