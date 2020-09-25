ВИДЕО. Дикое послание. Израильский футболист гнусно провоцирует Гарри Кейна

Футболист команды «Маккаби» из Хайфы Мохаммад Абу Фани отличился гнусной провокацией в адрес капитана «Тоттенхэма» Гарри Кейна перед их встречей в Лиге Европы.
В раздевалке, празднуя сенсационную победу «Маккаби» над российским «Ростовом» (2:1), израильский хавбек схватил себя между ног перед камерой и закричал «Гарри Кейн на моем ***».
Гарри Кейн с «Тоттенхэмом» может поквитаться с Абу Фани 1 октября, когда их команды сыграют в 4-м раунде квалификации Лиги Европы.
אבו פאני: "הארי קיין על הזין שלי" pic.twitter.com/jg90yFkIxA— Irad Tsafrir (@ITsafrir) September 24, 2020
Источник — Twitter
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