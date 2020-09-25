ВИДЕО. Дикое послание. Израильский футболист гнусно провоцирует Гарри Кейна

Футболист команды «Маккаби» из Хайфы Мохаммад Абу Фани отличился гнусной провокацией в адрес капитана «Тоттенхэма» Гарри Кейна перед их встречей в Лиге Европы.

В раздевалке, празднуя сенсационную победу «Маккаби» над российским «Ростовом» (2:1), израильский хавбек схватил себя между ног перед камерой и закричал «Гарри Кейн на моем ***».

Гарри Кейн с «Тоттенхэмом» может поквитаться с Абу Фани 1 октября, когда их команды сыграют в 4-м раунде квалификации Лиги Европы.