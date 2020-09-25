ВИДЕО. Дикое послание. Израильский футболист гнусно провоцирует Гарри Кейна

Мохаммад Абу Фани бешено отпраздновал победу «Маккаби» над «Ростовом»

  • 25.09.2020 22:55
  • 572 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Дикое послание. Израильский футболист гнусно провоцирует Гарри Кейна
© Twitter. Гарри Кейн и Мохаммад Абу Фани

Футболист команды «Маккаби» из Хайфы Мохаммад Абу Фани отличился гнусной провокацией в адрес капитана «Тоттенхэма» Гарри Кейна перед их встречей в Лиге Европы.

В раздевалке, празднуя сенсационную победу «Маккаби» над российским «Ростовом» (2:1), израильский хавбек схватил себя между ног перед камерой и закричал «Гарри Кейн на моем ***».

Гарри Кейн с «Тоттенхэмом» может поквитаться с Абу Фани 1 октября, когда их команды сыграют в 4-м раунде квалификации Лиги Европы.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    ternow
    online
      ternow, 25.09.2020 23:20
    0
    Ох, и отъебет Кейн и Ко " Тотенхема" за такое " Маккаби" из Хайфы.. .
    Ссылка
    dunamo-fan
      dunamo-fan, 25.09.2020 23:14
    +2
    А чому це сенсаційну??
    Одні нов нейми перемогли інших нов неймів з кацапії!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 25.09.2020 23:07
    -1
    Ссылка
    dunamo-fan
      dunamo-fan, 25.09.2020 23:14
    +2
    А чому це сенсаційну??
    Одні нов нейми перемогли інших нов неймів з кацапії!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 25.09.2020 23:20
    0
    Ох, и отъебет Кейн и Ко " Тотенхема" за такое " Маккаби" из Хайфы.. .
    Ссылка
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