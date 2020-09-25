Костюк узнала первую соперницу по основной сетке Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая впервые пробилась в основную сетку Ролан Гаррос, узнала свою соперницу по первому кругу.
Противостоять Марте будет представительница Японии Ноа Хибино (N85 WTA), для которой это будет третье выступление в основной сетке этого турнира.
Ранее Костюк и Хибино между собой не играли.
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Источник — Большой теннис Украины
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