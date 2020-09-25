Костюк узнала первую соперницу по основной сетке Ролан Гаррос

Украинка сыграет с представительницей Японии

  • 25.09.2020 18:57
  • 2383 просмотра
  • 5 комментариев
Костюк узнала первую соперницу по основной сетке Ролан Гаррос
© ITF

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая впервые пробилась в основную сетку Ролан Гаррос, узнала свою соперницу по первому кругу.

Противостоять Марте будет представительница Японии Ноа Хибино (N85 WTA), для которой это будет третье выступление в основной сетке этого турнира.

Ранее Костюк и Хибино между собой не играли.

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Источник — Большой теннис Украины

(8 голосов)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 25.09.2020 19:53
    0
    Можна. Вчора Хібіно виграла у Остапенко, бо та, як завжди програла сама собі (привіт від Даяни, невипадково вони дружать ). Сьогодні проти Рибакіной вона не показала нічого. А Марта, до речі, не так вже й поступається Рибакіной. Аби не розслаблялася.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 25.09.2020 19:50
    0
    Stanislav Matusevych, 25.09.2020 19:42
    В принципі, непоганий жереб. Якщо вдасться здолати японку, далі Жабер, з якою теж можна змагатися. Але все по порядку. Хібіно тільки-но грала у півфіналі Страсбургу і знаходиться у непоганій формі. В основі розслаблятися вже не можна. Удачі Марті, і, найголовніше - зібраності!
    Марта фаворитом буде-фізично в рівних умовах, сьогоднішня гра-доволі чистою була, сітка в рази краще ніж на ЮС
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.09.2020 19:42
    +5
    В принципі, непоганий жереб. Якщо вдасться здолати японку, далі Жабер, з якою теж можна змагатися. Але все по порядку. Хібіно тільки-но грала у півфіналі Страсбургу і знаходиться у непоганій формі. В основі розслаблятися вже не можна. Удачі Марті, і, найголовніше - зібраності!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.09.2020 19:39
    0
    Если Костюк проявит терпение,то вполне может выиграть,нормальный жребий
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.09.2020 19:02
    +3
    Нормас!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.09.2020 19:42
    +5
    В принципі, непоганий жереб. Якщо вдасться здолати японку, далі Жабер, з якою теж можна змагатися. Але все по порядку. Хібіно тільки-но грала у півфіналі Страсбургу і знаходиться у непоганій формі. В основі розслаблятися вже не можна. Удачі Марті, і, найголовніше - зібраності!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.09.2020 19:02
    +3
    Нормас!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 25.09.2020 19:53
    0
    Можна. Вчора Хібіно виграла у Остапенко, бо та, як завжди програла сама собі (привіт від Даяни, невипадково вони дружать ). Сьогодні проти Рибакіной вона не показала нічого. А Марта, до речі, не так вже й поступається Рибакіной. Аби не розслаблялася.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 25.09.2020 19:50
    0
    Stanislav Matusevych, 25.09.2020 19:42
    В принципі, непоганий жереб. Якщо вдасться здолати японку, далі Жабер, з якою теж можна змагатися. Але все по порядку. Хібіно тільки-но грала у півфіналі Страсбургу і знаходиться у непоганій формі. В основі розслаблятися вже не можна. Удачі Марті, і, найголовніше - зібраності!
    Марта фаворитом буде-фізично в рівних умовах, сьогоднішня гра-доволі чистою була, сітка в рази краще ніж на ЮС
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.09.2020 19:39
    0
    Если Костюк проявит терпение,то вполне может выиграть,нормальный жребий
    Ссылка
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