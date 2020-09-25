Хавбек Колоса: «Если бы Селезнев забил, то мы бы выиграли»

«Колос» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы уступил «Риеке» в дополнительное время и покинул еврокубок. Игру оценил хавбек украинской команды Кирилл Петров.
«Забей мы в конце, когда был шанс у Селезнева, то мы бы выиграли. А они свой шанс использовали со стандарта. Две равные команды были на поле. Наверное, где-то не хватает мастерства и опыта в таких турнирах».
«Будем работать, чтобы в следующем сезоне снова выйти в еврокубки», - сказал Петров.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Нужно быть смелее и мастеровитее
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Нужно быть смелее и мастеровитее
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