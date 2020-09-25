Хавбек Колоса: «Если бы Селезнев забил, то мы бы выиграли»

Кирилл Петров считает, что команде немного не хватило опыта

  • 25.09.2020 17:13
  • 2266 просмотров
  • 12 комментариев
Хавбек Колоса: «Если бы Селезнев забил, то мы бы выиграли»
© koloskovalivka.com

«Колос» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы уступил «Риеке» в дополнительное время и покинул еврокубок. Игру оценил хавбек украинской команды Кирилл Петров.

«Забей мы в конце, когда был шанс у Селезнева, то мы бы выиграли. А они свой шанс использовали со стандарта. Две равные команды были на поле. Наверное, где-то не хватает мастерства и опыта в таких турнирах».

«Будем работать, чтобы в следующем сезоне снова выйти в еврокубки», - сказал Петров.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 25.09.2020 18:50
    0
    Vladislav Pohily, 25.09.2020 17:56
    Хоч і програли, але принаймні грали у футбол, а не, як часто люблять наші команди, терпіли. Це стосується і Десни.
    Десна играла куда дойстойней и с соперником на 2 головы выше Риеки
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.09.2020 18:49
    0
    Vladislav Pohily, 25.09.2020 17:56
    Хоч і програли, але принаймні грали у футбол, а не, як часто люблять наші команди, терпіли. Це стосується і Десни.
    Сравнил немцев и хорватов
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 25.09.2020 18:48
    0
    Проиграли тактически , Риека все сделала что бы взять мяч под контроль. Это то в чем разница Украинских команд и Европейских. В следующем году тоже самое будет пока не поменяется менталитет в сторону победителя.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.09.2020 18:48
    +1
    Не понимаю радость публики....проиграли хорватам 3 место против 5 нашего...у нас получается что чемпы одинаковые.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 25.09.2020 18:32
    0
    Л - логіка.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 25.09.2020 18:05
    -2
    Как будто только он один в команде, вы сами ребята должны были забивать куда раньше.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 25.09.2020 18:01
    0
    Ага! А этот хавбек почему-то скромненько так умолчал, что если бы в обороне они свои моменты не пропустили (когда им забивали) - то могли бы и дальше пройти (например, по пенальти)!
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 25.09.2020 18:00
    -1
    Логічно
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 25.09.2020 17:56
    +2
    Хоч і програли, але принаймні грали у футбол, а не, як часто люблять наші команди, терпіли. Це стосується і Десни.
    Ссылка
    zahar12
      zahar12, 25.09.2020 17:51
    +3
    если бы да кабы)) тунца на гриль!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 17:49
    +10
    Треба було до матчу його не кормити і пообіцяти подвійну пайку після гри.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.09.2020 17:34
    +1
    Если бы да кабы, да во рту росли грибы — был бы не рот, а целый огород...
    -
    Нужно быть смелее и мастеровитее
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 17:49
    +10
    Треба було до матчу його не кормити і пообіцяти подвійну пайку після гри.
    Ссылка
    zahar12
      zahar12, 25.09.2020 17:51
    +3
    если бы да кабы)) тунца на гриль!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 25.09.2020 17:56
    +2
    Хоч і програли, але принаймні грали у футбол, а не, як часто люблять наші команди, терпіли. Це стосується і Десни.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.09.2020 18:48
    +1
    Не понимаю радость публики....проиграли хорватам 3 место против 5 нашего...у нас получается что чемпы одинаковые.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.09.2020 17:34
    +1
    Если бы да кабы, да во рту росли грибы — был бы не рот, а целый огород...
    -
    Нужно быть смелее и мастеровитее
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 25.09.2020 18:50
    0
    Vladislav Pohily, 25.09.2020 17:56
    Хоч і програли, але принаймні грали у футбол, а не, як часто люблять наші команди, терпіли. Це стосується і Десни.
    Десна играла куда дойстойней и с соперником на 2 головы выше Риеки
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.09.2020 18:49
    0
    Vladislav Pohily, 25.09.2020 17:56
    Хоч і програли, але принаймні грали у футбол, а не, як часто люблять наші команди, терпіли. Це стосується і Десни.
    Сравнил немцев и хорватов
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 25.09.2020 18:48
    0
    Проиграли тактически , Риека все сделала что бы взять мяч под контроль. Это то в чем разница Украинских команд и Европейских. В следующем году тоже самое будет пока не поменяется менталитет в сторону победителя.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 25.09.2020 18:32
    0
    Л - логіка.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 25.09.2020 18:01
    0
    Ага! А этот хавбек почему-то скромненько так умолчал, что если бы в обороне они свои моменты не пропустили (когда им забивали) - то могли бы и дальше пройти (например, по пенальти)!
    Ссылка
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