В субботу, 26 сентября «Бетис» в третьем туре испанской Ла Лиги примет «Реал». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ Футбол 1».
«Бетис» - «Реал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
В активе «Бетиса» 6 очков в двух стартовых турах. У «Реала» - одно очко в одном матче.
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Источник — Sport.ua
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