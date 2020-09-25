В субботу, 26 сентября «Бетис» в третьем туре испанской Ла Лиги примет «Реал». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ Футбол 1».

«Бетис» - «Реал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

В активе «Бетиса» 6 очков в двух стартовых турах. У «Реала» - одно очко в одном матче.