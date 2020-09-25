Андрей ГИТЧЕНКО: «Вольфсбург очень здорово прессинговал»

Защитник «Десны» - о поражении от «Вольфсбурга»

  • 25.09.2020 14:11
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Андрей ГИТЧЕНКО: «Вольфсбург очень здорово прессинговал»
© ФК Десна. Андрей Гитченко

Защитник «Десны» Андрей Гитченко проанализировал поражение своей команды 0:2 от «Вольфсбурга» в третьем раунде квалификации Лиги Европы:

«Хочется поблагодарить всю команду. Сегодня все бились и старались на поле. Не получалось контролировать мяч.

Может это из-за поля, потому что оно очень быстрое, а мы не привыкли на таком играть. Кроме того, соперник нас очень здорово прессинговал. Особенно это было видно в первом тайме.

Во втором тайме мы немного успокоились и у нас что-то стало получаться. Мы начали выходить из обороны и появились моменты. Реализация подвела».

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Источник — ТК Футбол

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