Андрей ГИТЧЕНКО: «Вольфсбург очень здорово прессинговал»

Защитник «Десны» Андрей Гитченко проанализировал поражение своей команды 0:2 от «Вольфсбурга» в третьем раунде квалификации Лиги Европы:

«Хочется поблагодарить всю команду. Сегодня все бились и старались на поле. Не получалось контролировать мяч.

Может это из-за поля, потому что оно очень быстрое, а мы не привыкли на таком играть. Кроме того, соперник нас очень здорово прессинговал. Особенно это было видно в первом тайме.

Во втором тайме мы немного успокоились и у нас что-то стало получаться. Мы начали выходить из обороны и появились моменты. Реализация подвела».