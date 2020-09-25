Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Достойной выглядели с Вольфсбургом»

Хавбек «Десны» - о матче Лиги Европы

  • 25.09.2020 13:51
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Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Достойной выглядели с Вольфсбургом»
© ФК Десна. Андрей Тотовицкий

Вчера «Десна» в третьем раунде квалификации Лиги Европы на выезде проиграла «Вольфсбургу» со счетом 0:2.

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий поделился впечатлениями от матча:

«Мы изучили «Вольфсбург». Знали, что это силовая команда, поэтому пытались играть в пас. В начале мы немного засуетились, но потом достойно выглядели.

Первый гол? Они ударили нашим оружием — со стандарта. Мне кажется, что следующих пять стандартов они также не забьют. У них все идеально получилось».

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Источник — ТК Футбол

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