Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Достойной выглядели с Вольфсбургом»

Вчера «Десна» в третьем раунде квалификации Лиги Европы на выезде проиграла «Вольфсбургу» со счетом 0:2.
Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий поделился впечатлениями от матча:
«Мы изучили «Вольфсбург». Знали, что это силовая команда, поэтому пытались играть в пас. В начале мы немного засуетились, но потом достойно выглядели.
Первый гол? Они ударили нашим оружием — со стандарта. Мне кажется, что следующих пять стандартов они также не забьют. У них все идеально получилось».
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Источник — ТК Футбол
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