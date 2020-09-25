Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Достойной выглядели с Вольфсбургом»

Вчера «Десна» в третьем раунде квалификации Лиги Европы на выезде проиграла «Вольфсбургу» со счетом 0:2.

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий поделился впечатлениями от матча:

«Мы изучили «Вольфсбург». Знали, что это силовая команда, поэтому пытались играть в пас. В начале мы немного засуетились, но потом достойно выглядели.

Первый гол? Они ударили нашим оружием — со стандарта. Мне кажется, что следующих пять стандартов они также не забьют. У них все идеально получилось».