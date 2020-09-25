В субботу, 26-го сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Украины, в котором «Александрия» сыграет против «Днепра-1».

Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника», арбитр из Херсона Игорь Пасхал даст стартовый свисток в 19:30.

«Александрия» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Александрии можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Днепр-1».