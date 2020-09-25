В субботу, 26-го сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Украины, в котором «Ворскла» сыграет против «Мариуполя».
Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла», арбитр из Киева Владимир Новохатний даст стартовый свисток в 17:00.
«Ворскла» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу в Полтаве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Мариуполь».
Илья Береза, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.