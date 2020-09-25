Виталий ГАВРИШ: «Поле залило. Играть было невозможно»

Виталий Гавриш поделился впечатлениями от матча «Колоса» против «Риеки» в третьем раунде квалификации Лиги Европы (поражение 0:2):

«То, что мы планировали, так оно и проходило. Хотелось бы больше голевых моментов. Была нервозность, особенно в первые 20 минут. Потом была равная игра, в которой, к сожалению, мы уступили.

Поле было в очень плохом состоянии – его залило. Невозможно было играть в футбол – мяч застревал, не летел. Плюс в конце мы подсели. Но соперник был в таких же условиях, поэтому для нас это не отмазка.

После первого пропущенного гола еще верили, но второй надломил. Понимали: 4 минуты, 2 мяча. Это только «Манчестер Юнайтед» в 1999 году мог забить два гола. А так – это нереально, конечно. После первого гола шли вперед, стремились, но не срослось. У меня тоже моментик был».