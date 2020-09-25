БАКАЛОВ: «Селезнева приглашали в Колос, чтобы он решал такие моменты»

Бывший тренер киевского «Арсенала» считает, что клуб из Ковалевки мог выиграть матч с «Риекой»

  • 25.09.2020 10:37
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БАКАЛОВ: «Селезнева приглашали в Колос, чтобы он решал такие моменты»
© ФК Риека

Экс-наставник киевского «Арсенала» Юрий Бакалов считает, что «Колос» мог рассчитывать на итоговую победу в Хорватии над «Риекой» (0:2).
 
— Юрий Михайлович, исход матча в Хорватии закономерен?
— Встречались, на мой взгляд, два приблизительно равных соперника. И «Риека», и «Колос» хотели выйти в следующий раунд турнира, но где-то украинская команда недотерпела.
 
— Сложилось впечатление, что «Колос играл не так агрессивно, как это было в матче с «Арисом».
— Скорее всего, такая тактика была выбрана главным тренером. Тем более, что в первые 15 минут действия «Колоса» были скованными, видимо, сказывалось волнение за результат. Ребята переживали, и из-за этого было много ошибок. Ставка у «Колоса» была на то, чтобы не пропустить. Но опять же, досадные промахи при подаче углового и, соответственно, пропущенный мяч, немного надломили команду. А второй гол на 115-й минуте, можно сказать, завершил еврокубковую кампанию для «Колоса».  
 
— Показалось, что по ходу поединка у подопечных Руслана Костышина было много брака — даже как для дебютанта еврокубков.
— «Колос» отдал инициативу сопернику, рассчитывая на быстрые контратаки. Иногда они проходили, но вот с завершающим ударом, или скажем, с последним пасом, были проблемы. Все это связано с отсутствием у футболистов «Колоса» опыта таких поединков.
 
— Тем не менее, самый опытный футболист матча Евгений Селезнев мог принести «Колосу» победу на 90-й минуте.
— Это случай. Нефарт. Хотя настолько опытный человек должен решать подобные моменты. Именно для этого, наверное, Селезнева и приглашали в «Колос». Где-то сказался и скользкий от дождя газон. И еще неизвестно, как бы закончился матч, если бы поле было в нормальном состоянии. По крайней мере, в физическом плане украинская команда как минимум не уступала оппоненту.
 

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Источник — zbirna.com

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