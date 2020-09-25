Мюллер стал самым титулованным немцем в истории

«Бавария» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1). Таким образом, полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер выиграл 26-й титул в своей карьере.

Он стал самым титулованным немцем в истории, сравнявшись по количеству выигранных трофеев с Бастианом Швайнштайгером. Бастиан уже завершил карьеру.