Мюллер стал самым титулованным немцем в истории

Теперь у него 26 трофеев

  • 25.09.2020 10:15
  • 1206 просмотров
  • 1 комментарий
Мюллер стал самым титулованным немцем в истории
© twitter

«Бавария» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1). Таким образом, полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер выиграл 26-й титул в своей карьере.

Он стал самым титулованным немцем в истории, сравнявшись по количеству выигранных трофеев с Бастианом Швайнштайгером. Бастиан уже завершил карьеру.

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Виталий Петровский, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Shunya|Kh
      Shunya|Kh, 25.09.2020 10:51
    +1
    "найтитулованішим німцем в історії, зрівнявшись за кількістю виграних трофеїв з Бастианом Швайнштайгер" Так став найкращім чи зрівнявся???
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    Shunya|Kh
      Shunya|Kh, 25.09.2020 10:51
    +1
    "найтитулованішим німцем в історії, зрівнявшись за кількістю виграних трофеїв з Бастианом Швайнштайгер" Так став найкращім чи зрівнявся???
    Ссылка
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