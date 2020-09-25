Владелец Стяуа выгонит двух игроков спустя сутки после подписания

Всему виной поражение в Лиге Европы

  • 25.09.2020 09:59
  • 2059 просмотров
  • 1 комментарий
Владелец Стяуа выгонит двух игроков спустя сутки после подписания
© https://www.fcslovanliberec.cz/

Владелец «Стяуа» Георге Бекали после поражения от «Слована» 25 сентября в квалификации Лиги Европы (0:2) решил продать двух нападающих. Румынский клуб хочет расстаться с Давидом Каяду и Гораном Карановичем, которые были куплены 24 сентября у «Германштадта».

Таким образом, игроки провели в команде всего сутки. Каранович был заменен уже на 10-й минуте, а Каяду отыграл весь матч.

По данным Transfermarkt, за переход Карановича «Стяуа» заплатил € 350 тыс. Переход Каяду румынскому клубу обошёлся в € 250 тыс.
 

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 25.09.2020 10:12
    +4
    дааа... веселый у Стяуа хозяин, успех им обоспечен...

    Так и ИМС не чудил, разве Кварцяный... и то, он бы их на первый раз сырым мясом накормил
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 25.09.2020 10:12
    +4
    дааа... веселый у Стяуа хозяин, успех им обоспечен...

    Так и ИМС не чудил, разве Кварцяный... и то, он бы их на первый раз сырым мясом накормил
    Ссылка
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