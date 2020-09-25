Владелец Стяуа выгонит двух игроков спустя сутки после подписания

Владелец «Стяуа» Георге Бекали после поражения от «Слована» 25 сентября в квалификации Лиги Европы (0:2) решил продать двух нападающих. Румынский клуб хочет расстаться с Давидом Каяду и Гораном Карановичем, которые были куплены 24 сентября у «Германштадта».

Таким образом, игроки провели в команде всего сутки. Каранович был заменен уже на 10-й минуте, а Каяду отыграл весь матч.

По данным Transfermarkt, за переход Карановича «Стяуа» заплатил € 350 тыс. Переход Каяду румынскому клубу обошёлся в € 250 тыс.

