ФОТО. Секс-шоп стал спонсором клуба Высшей лиги Нидерландов

Нидерландский «Эммен», выступающий в Эредивизии, заключил спонсорский контракт с компанией, продающей секс-игрушки.
Логотип и название компании уже нанесли на футболки. Уже заказано более 1200 экземпляров. Клуб заработает 500 тысяч евро.
𝐀𝐥𝐥𝐞𝐫𝐥𝐚𝐚𝐭𝐬𝐭𝐞 𝐤𝐚𝐧𝐬, 𝐭𝐨𝐭 𝟏𝟔.𝟎𝟎 𝐮𝐮𝐫 𝐯𝐚𝐧𝐝𝐚𝐚𝐠! 😱— FC Emmen (@FC_Emmen) September 24, 2020
Wil jij dit unieke shirt? Bestel ‘m dan nu via https://t.co/GS4Iimp058#EasyToys #FCEMMEN pic.twitter.com/3clNlrfA8b
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Виталий Петровский, Sport.ua
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