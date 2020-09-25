ФОТО. Секс-шоп стал спонсором клуба Высшей лиги Нидерландов

Контракт подписан на год

  • 25.09.2020 09:46
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ФОТО. Секс-шоп стал спонсором клуба Высшей лиги Нидерландов
© twitter

Нидерландский «Эммен», выступающий в Эредивизии, заключил спонсорский контракт с компанией, продающей секс-игрушки.

Логотип и название компании уже нанесли на футболки. Уже заказано более 1200 экземпляров. Клуб заработает 500 тысяч евро.

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Виталий Петровский, Sport.ua

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