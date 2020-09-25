23 победы подряд. Бавария установила новый рекорд

Мюнхенская «Бавария» в матче за Суперкубок УЕФА переиграла испанскую «Севилью» (2:1).



Эта победа стала для немецкого клуба 23-й подряд в официальных матчах. Это абсолютный рекорд в истории для команд из топ-5 европейских чемпионатов.



Отметим, что последний раз «красные» уходили с поля без победы второго февраля, когда сыграли нулевую ничью с «РБ Лейпциг».