ВИДЕО. Покуражились. Как Ливерпуль 7 мячей Линкольну отгрузил

«Ливерпуль» разгромил «Линкольн» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги. Матч закончился со счетом 7:2.
«Линкольн Сити» – «Ливерпуль» – 2:7
Голы: Шакири, 9 (0:1). Минамино, 18 (0:2). Джонс, 32 (0:3). Джонс, 36 (0:4). Минамино, 46 (0:5). Эдун, 60 (1:5). Груич, 65 (1:6). Монтсма, 66 (2:6). Ориги, 89 (2:7).
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Источник — Sport.ua
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