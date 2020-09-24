Ман Сити с трудом победил Борнмут, а Ливерпуль и Астон Вилла покуражились

Сегодня, 24 сентября, прошли 3 матча 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Ман Сити» с трудом победил «Борнмут» (2:1), а «Ливерпуль» и «Астон Вилла» покуражились, разгромив соперников ниже по рангу.
Украинец Александр Зинченко остался вне заявки «горожан» на игру. Украинский защитник залечивает мышечную травму.
Кубок английской лиги
1/16 финала, 23 сентября
«Бристоль Сити» – «Астон Вилла» – 0:3
Голы: Эль-Гази, 11 (0:1). Траоре, 14 (0:2). Уоткинс, 73 (0:3).
«Линкольн Сити» – «Ливерпуль» – 2:7
Голы: Шачири, 9 (0:1). Минамино, 18 (0:2). Джонс, 32 (0:3). Джонс, 36 (0:4). Минамино, 46 (0:5). Эдун, 60 (1:5). Груич, 65 (1:6). Монтсма, 66 (2:6). Ориги, 89 (2:7).
«Манчестер Сити» – «Борнмут» – 2:1
Голы: Делап, 18 (1:0). Сарридж, 22 (1:1). Фоден, 75 (2:1).
Источник — Sport.ua
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