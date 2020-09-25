Риека
2:0
Колос К
24.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Тренер Риеки: «Мы знали, каким будет Колос»

Симон Рожман высказался о победе над украинским клубом

  • 25.09.2020 03:49
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Тренер Риеки: «Мы знали, каким будет Колос»
© ФК Риека

Главный тренер «Риеки» Симон Рожман прокомментировал победу своей команды над «Колосом» (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

«Поздравляю футболистов, это был очень сложный матч. Что касается «Колоса», мы знали, как он будет выглядеть. Мы доминировали, но в конце все еще немного упускаем. Когда начался дождь, мы поменяли систему, скорректировали ситуацию.

Я рад за всех людей в клубе, за город, мы представляем хорватский футбол на европейской арене. Я надеюсь, что эта победа станет поворотным моментом и что эта победа приведет нас в правильное направление.

Снимаю шляпу перед людьми, которые болели за нас. Поверьте, даже если их нет на трибунах, их очень хорошо слышно на поле, и это очень много значит для нас», - сказал Рожман.

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