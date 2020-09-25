Тренер Риеки: «Мы знали, каким будет Колос»

Главный тренер «Риеки» Симон Рожман прокомментировал победу своей команды над «Колосом» (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

«Поздравляю футболистов, это был очень сложный матч. Что касается «Колоса», мы знали, как он будет выглядеть. Мы доминировали, но в конце все еще немного упускаем. Когда начался дождь, мы поменяли систему, скорректировали ситуацию.

Я рад за всех людей в клубе, за город, мы представляем хорватский футбол на европейской арене. Я надеюсь, что эта победа станет поворотным моментом и что эта победа приведет нас в правильное направление.

Снимаю шляпу перед людьми, которые болели за нас. Поверьте, даже если их нет на трибунах, их очень хорошо слышно на поле, и это очень много значит для нас», - сказал Рожман.